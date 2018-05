Dois jovens detidos por furto em loja no Entroncamento

Benavente vai ser o palco, este mês, de mais uma edição do Festival do Arroz Carolino. Na apresentação do evento marcaram presença a Confraria do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas e a Confraria da Gastronomia do Ribatejo, que provaram um arroz de bacalhau com coentros confeccionado na hora pelo chef José Maria Lino. A ocasião serviu também para a confraria de Benavente apresentar, pela primeira vez, o seu novo traje.