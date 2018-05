Francisco George diz que Legionella foi exemplo de más práticas

O surto de legionella que em 2014 atingiu o concelho de Vila Franca de Xira, provocando 12 mortes e mais de 375 infectados, era “evitável” e fica para a história como um exemplo de “más práticas” do sector industrial. A ideia foi defendida na manhã de terça-feira, 17 de Abril, pelo ex-Director Geral da Saúde, Francisco George, que na altura acompanhou o caso.

“Infelizmente não foi possível na altura recolher análises e exames de todos porque a nossa prioridade era defender as pessoas. O nosso trabalho foi conduzido a pensar na eliminação do problema e não a pensar na justiça que se seguiu. Apesar de tudo foi conseguido controlar o problema. Mesmo durante o fim-de-semana houve gente a trabalhar e dois dias depois as torres suspeitas já estavam encerradas para as pessoas não correrem o risco de continuar a inalar as bactérias. Tivemos reconhecimento internacional pela forma como lidámos com o problema e isso trouxe ao de cima um conjunto de boas práticas. Foi um exemplo de controlo mas também de más práticas, sobretudo por parte da indústria”, afirmou.

O facto do Ministério Público só ter encontrado um nexo de causalidade em 73 vítimas tem sido alvo de muita contestação, porque muitas vítimas nem sequer foram analisadas ou o seu material expectorante tido em conta para as investigações. Daí terem surgido quase meia centena de pedidos de instrução.

“A situação teria sido evitável se tivéssemos tomado medidas preventivas. Foi um problema complexo. Sei que criaram uma associação de vítimas e estou disponível para testemunhar perante a população e se necessário também em tribunal”, informou.

* Notícia completa na edição semanal de O MIRANTE.