Transportes escolares em Rio Maior custam 240 mil euros

A Câmara de Rio Maior prevê gastar 240 mil euros em transportes escolares no próximo ano lectivo, num serviço que será mais uma vez garantido pela Rodoviária do Tejo. O plano de transportes escolares 2018/2019 foi aprovado por unanimidade na última reunião do executivo.

A vereadora da Educação, Ana Filomena Figueiredo, referiu que este plano tem a novidade de vir dividido por lotes com a inclusão de todos os transportes que o município vai garantir.

É o caso dos circuitos especiais para crianças do pré-escolar e primeiro ciclo, bem como as visitas de estudo que a autarquia oferece e ainda o transporte dos alunos para as celebrações do Carnaval e do Dia Mundial da Criança e actividades realizadas na biblioteca municipal e cine-teatro.