Requalificação do Mercado Municipal de Alcanena sem interessados

O concurso para a requalificação do Mercado Municipal de Alcanena, com um preço base de 1 milhão e 230 mil euros, não teve empresas interessadas. A situação levou o executivo da Câmara de Alcanena a pedir ao projectista uma reavaliação do projecto e a elaborar um novo orçamento, com o preço base a ser fixado agora em 1 milhão e seiscentos mil euros. Este contratempo não surpreendeu os autarcas, pois está a acontecer com obras noutros pontos da região, como Alpiarça ou Santarém, e do país.

Na última reunião de câmara, o executivo aprovou o lançamento do novo procedimento para a empreitada do Mercado Municipal. Com o preço base da obra de um milhão e seiscentos mil euros, o executivo espera atrair interessados. Este novo processo vai atrasar a concretização da obra, que ficou enquadrada nos anos de 2018/2019. Caso haja interessados, a obra, segundo a presidente da autarquia, poderá avançar no último trimestre de 2018.

A presidente da câmara, Fernanda Asseiceira (PS), referiu que tudo se deve à lei da oferta e da procura. "Não há empreiteiros suficientes para dar andamento a todas as obras públicas, porque muitos faliram com a crise, e agora os que restam ficam com as obras que mais lhes interessam", disse.

A vereadora Maria João Rodolfo(PSD/CDS/MPT) lamentou que não tenha havido interessados na obra, que é urgente, tendo em conta o estado "agonizante" do mercado.

Fernanda Asseiceira reforçou que o problema está diagnosticado, e agora é realizar a obra o mais rápido possível. A proposta para avançar com o novo concurso público foi aprovada por unanimidade, sendo submetida à assembleia municipal de dia 27 de Abril para poder seguir para visto do Tribunal de Contas.