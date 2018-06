Câmara do Cartaxo exige reabertura de extensão de saúde de Valada

A Câmara do Cartaxo diz que concluiu as obras de requalificação da Extensão de Saúde de Valada no dia 4 de Abril mas essa unidade ainda não foi reactivada, o que levou o presidente do município, Pedro Magalhães Ribeiro (PS), a exigir “reabertura imediata” desse serviço junto do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria do Tejo. Uma posição que conta com o apoio da Junta de Freguesia de Valada.

O MIRANTE questionou o ACES Lezíria que refere que “as obras realizadas na Extensão de Saúde de Valada ficaram concluídas no passado mês de Maio”. A mesma entidade refere que “no decorrer das obras, foi acidentalmente desligado o cabo que possibilitava as comunicações de voz e dados, essencial para o funcionamento da unidade de saúde”.

O ACES Lezíria diz ainda que apesar das várias insistências apenas na quinta-feira, 28 de Junho, os técnicos da operadora de comunicações NOS se deslocaram ao local para proceder à reparação”. Curiosamente, no dia seguinte à data em que a Câmara do Cartaxo emitiu o comunicado a exigir medidas.

“A Câmara do Cartaxo investiu mais de 36 mil euros, concluiu as obras no dia 4 de Abril, reuniu de imediato com o ACES da Lezíria para resolver qualquer impedimento que ainda restasse, adquiriu o equipamento que estava em falta para ligar aquelas instalações à rede e a Junta de Freguesia de Valada procedeu à sua instalação”, informou o município em comunicado.

O autarca sublinha que o município assumiu pagar uma obra que era da competência direta do Ministério da Saúde e que era reivindicada há muitos anos, acrescentando que manter a aquela extensão de saúde encerrada “acarreta graves prejuízos à população da freguesia de Valada e afecta gravemente o seu direito fundamental de acesso a serviços de saúde”.