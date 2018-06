Instalações do IPDJ em Santarém degradadas e subaproveitadas

Câmara de Santarém está em contacto com o Governo no sentido de recuperar o espaço e dar-lhe novas utilizações.

A Câmara Municipal de Santarém está interessada em aproveitar parte das instalações do IPDJ (Instituto Português do Desporto e Juventude) na cidade e disponível para avançar com as obras consideradas necessárias mediante protocolo a celebrar entre as duas entidades.



A autarquia teve reuniões com o anterior e o actual Governo nesse sentido, como referiu na última reunião do executivo o presidente Ricardo Gonçalves (PSD), referindo que a última reunião com o secretário de Estado do Desporto e Juventude tinha ocorrido há cerca de mês e meio. Os serviços camarários estão a fazer um levantamento sobre aquilo que é necessário fazer em termos de obras.

