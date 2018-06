Novo parque urbano da Póvoa de Santa Iria inaugurado em Julho

Equipamento tem 23 mil metros quadrados e fica no limite do concelho.

O novo parque ribeirinho Moinhos da Póvoa e Ciclovia do Tejo, na Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, vai ser inaugurado no dia 14 de Julho pelas 10h30. A informação foi avançada pelo presidente do município, Alberto Mesquita (PS), na última reunião pública de câmara.

O equipamento nasce na zona onde antigamente estavam as arrecadações devolutas da comunidade de fragateiros, transformada hoje numa área de lazer com 23 mil metros quadrados e numa extensão pedonal e ciclável de 2 quilómetros, que une Vila Franca de Xira à fronteira do vizinho concelho de Loures. O parque tem estruturas desportivas para a prática de fitness, adaptadas a utentes com mobilidade reduzida, dois tanques de maré para formação e aprendizagem de canoagem e vela, uma promenade junto ao rio com duas frentes de água e um novo edifício para a sede da secção náutica do União Atlético Povoense, para albergar as embarcações. Há também um novo cais de 48 metros para acostagem de barcos e canoas, incluindo do varino municipal “Liberdade”. O espaço já foi visitado na última semana pelos eleitos da comissão de ambiente, economia e desenvolvimento sustentável da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira.