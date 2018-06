Sessão sobre doenças do javali em Valhascos

O Clube de Caçadores de Valhascos e Cabeça da Mós, no concelho de Sardoal, vai organizar uma sessão de esclarecimento sobre as doenças que afectam o javali e que se transmitem aos seres humanos. A iniciativa, que vai contar com a presença de vários especialistas, vai decorrer na sede da colectividade, em Valhascos, no sábado, 7 de Julho, pelas 11h00.

Tuberculose, triquinose e brucelose são as doenças em causa, sendo também focada na sessão a peste suína que apesar de não ser transmissível aos humanos, pode contagiar os porcos domésticos. A intenção da organização é facultar aos caçadores, empresários da restauração e cidadãos em geral, toda a informação essencial e respectivos esclarecimentos.

Segundo a organização, “tem-se verificado que alguns caçadores sem escrúpulos e de forma furtiva têm vindo a oferecer com mais frequência esta carne para venda, a preços irrisórios, e por isso de fácil aquisição. E é conhecida na nossa região a procura e oferta gastronómica desta carne e a sua comercialização e venda ao público, quer em restaurantes, quer em festas populares, todo o ano, sem que haja qualquer controlo sanitário”.