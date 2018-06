Arte urbana com intervenções de quatro artistas no centro histórico de Santarém

O centro histórico de Santarém acolhe, até domingo, o projecto de arte urbana “In.Str Street Art”, com a pintura de quatro painéis e uma intervenção conjunta no muro do Círculo Cultural Scalabitano (CCS).



Inserido na programação de verão para a cidade de Santarém, promovida pelo município em colaboração com uma centena de entidades, o projecto, que este ano tem por tema “Artes do Palco”, disponibiliza quatro painéis para intervenções dos artistas Caver (ligado à ilustração), Gonçalo Mar (surrealismo), Smile (hiper-realismo) e Bigod (técnica stencil), destinando-se o muro do CCS a uma intervenção conjunta.



As intervenções iniciaram-se na sexta-feira, decorrendo ao longo dos dias de sábado e domingo.



Este sábado, a partir das 09h30, o convite é para acompanhar a visita "Garrett em Santarém”, guiada pelos livros “O Alfageme de Santarém”, “Frei Luís de Sousa” e “Viagens na minha Terra” para “redescobrir o escritor e a sua obra, mas também partir à descoberta da própria cidade”, afirma o município.



Pelas ruas do centro histórico andará o Rancho Folclórico de Vale Figueira, em mais uma iniciativa inserida no “In.Tradição”, em colaboração com o Inatel, e no jardim Portas do Sol haverá aula de ioga e animação desportiva.



À noite, a animação acontece na Ribeira de Santarém, com os palhaços Branquinho, Pantufa e Cabeças de Nabo e de Abóbora, do Veto Teatro Oficina.