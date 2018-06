População da Chaínça chora morte de jovem na albufeira de Castelo do Bode

A população da Chaínça, concelho de Abrantes, está consternada com a morte do jovem Márcio Damas, de 23 anos, quando tomava banho na albufeira de Castelo do Bode, na zona de Vale Manso. Muitas mensagens têm surgido nas redes sociais por parte de familiares, colegas e amigos do jovem.



A morte ocorreu pelas 18h38 de quarta-feira, 20 de Junho. Estava um dia de calor e Márcio Damas decidiu ir dar uns mergulhos com alguns amigos. O jovem decidiu nadar os cerca de 400 metros que separam a margem de uma ilha existente na albufeira. Foi quando estava já próximo da ilha que começou a sentir dificuldades e a pedir ajuda. Entretanto, um dos seus amigos que estava com ele no rio apercebeu-se e foi logo em seu auxílio. Conseguiu levar o jovem até à margem, ligou para o número de emergência 112 e começou a fazer manobras de reanimação até chegar o socorro. Márcio já se encontrava em paragem cardiorrespiratória.



“Quando recebemos a chamada, pensámos logo como poderíamos chegar o mais rapidamente à vítima já que se encontrava não na albufeira, mas na ilha, o que implicava o uso do barco”, refere a O MIRANTE o comandante dos Bombeiros Voluntários de Abrantes, António Manuel Jesus.

Reportagem completa na edição em papel de O MIRANTE já nas bancas