Noite de Folclore em Almeirim

O Parque das Laranjeiras, em Almeirim, recebe no sábado, 14 de Julho, uma noite de folclore.

A iniciativa começa às 21h30 e conta com a presença do Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo e do Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim e do grupo anfitrião, o Rancho Floclórico da Casa do Povo de Almeirim.