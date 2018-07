O Pego das Baleias, em Coruche, vai ser limpo antes das Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo. Esta é a previsão do presidente do município, Francisco Oliveira (PS), referindo que Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia mostra toda a disponibilidade para intervir no espaço.

Segundo o autarca, esta será a altura ideal para esta intervenção, já que depois das festividades começa ser complicado, pois para além da limpeza do local, é necessário realizar uma limpeza arbórea daquela margem ribeirinha. Para já, adianta, a autarquia está a tentar conciliar com o calendário da pesca para que ninguém fique prejudicado. “O que se vai fazer é despejar o rio num domingo à noite, intervir durante a semana e encher o rio na sexta-feira”, explica.

O assunto foi abordado pelo vereador Valter Peseiro (CDU), questionando o ponto de situação das negociações entre a Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia e a autarquia sobre a limpeza do Pego das Baleias.