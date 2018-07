Cafetarias dos jardins da República e de Vale de Estacas mudam de gerência

A Câmara de Santarém vai concessionar as cafetarias do Jardim da República e do Jardim de Vale de Estacas, por um período de cinco anos, à sociedade Sabor Malabarista Unipessoal Lda., com sede em Santarém. A proposta de adjudicação foi aprovada por unanimidade na reunião do executivo de sexta-feira, 13 de Julho.

A empresa que venceu a hasta pública compromete-se a pagar ao município 1.617 euros mensais mais IVA pela concessão do Jardim da República e 935 euros mais IVA pelo estabelecimento de Vale de Estacas, nas proximidades do quartel dos Bombeiros Voluntários de Santarém. Esses dois espaços foram durante anos explorados pelo grupo El Galego.

Refira-se que os valores das rendas da proposta vencedora ficaram bem acima dos valores base de licitação, que eram de 700 euros para a cafetaria do Jardim da Liberdade e de 320 euros para a de Vale de Estacas.

A nova concessionária vai receber as cafetarias no estado de conservação em que se encontram, ficando a seu cargo a execução dos trabalhos que mostrem necessários para o seu adequado funcionamento.

Na mesma reunião, o presidente da câmara, Ricardo Gonçalves (PSD), informou ainda que continuam as negociações para a possível cedência das cafetarias do Jardim da Liberdade, devolutas há alguns anos, tendo O MIRANTE já referido que poderá nascer ali uma Casa do Benfica com diversas valências associadas. Há ainda outros espaços do município a serem negociados para concessão, disse o autarca, acrescentando que até Setembro poderão haver novidades.