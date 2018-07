Escuteiros de Santarém vão ter nova sede na antiga EPC

A Câmara Municipal de Santarém decidiu ceder gratuitamente um edifício na antiga Escola Prática de Cavalaria para o Agrupamento 52 do Corpo Nacional de Escutas instalar ali a sua sede. O espaço solicitado é a Sala dos Cavaleiros de Timor, que se encontra devoluto. No protocolo assinado esta sexta-feira, 13 de Julho, os escuteiros comprometem-se a efectuar, no prazo de três anos, as obras necessárias para o desenvolvimento da sua actividade.

A Associação de Radioamadores do Ribatejo também está de malas aviadas para a antiga Escola Prática de Cavalaria. A Câmara de Santarém aprovou o protocolo, também assinado no dia 13, que visa a cedência de instalações nos mesmos moldes da que envolve os escuteiros. O tempo de cedência é que é menor, de 5 anos, renovável por iguais períodos caso ambas as partes assim o entendam. A associação tem sede actualmente no Largo Infante da Câmara.