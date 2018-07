Detidos por conduzirem alcoolizados

Um homem, de 50 anos, foi detido, no Cartaxo, por ter sido apanhado, durante uma operação de fiscalização rodoviária da Polícia de Segurança Pública (PSP), a conduzir com uma taxa de álcool no sangue de 1,70 gramas por litro (g/l) no sangue.

Na cidade do Entroncamento, foi detido um homem por ter sido apanhado com uma taxa de alcoolemia de 1,47 g/l no sangue. Em Santarém, foi detido um homem, de 25 anos, foi ter um mandado de detenção emitido contra si. Depois de efectuar o pagamento da multa de 600 euros saiu em liberdade.