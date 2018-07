Inaugurado parque de merendas no Botequim

A Câmara de Torres Novas inaugurou no sábado, 21 de Julho, o parque de merendas do Botequim e espaços verdes envolventes, num projecto desenvolvido no âmbito do Orçamento Participativo promovido pelo município. A proposta agora concretizada partiu do cidadão Rui Miguel Neves Cabeleira.

A intervenção contemplou a criação de um circuito para bicicletas e corrida, colocação de uma churrasqueira e mesas de apoio, plantação de árvores de sombra e ainda a colocação de um pequeno arranjo com flores da época e alfazemas.

O presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira (PS), elogiou o projecto que “decorre da participação cívica dos que efectuaram a proposta e dos que nela votaram”, defendendo que este é um espaço para ser usufruído não só pelos moradores do Botequim mas por todos os cidadãos.