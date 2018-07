Metem óleo à porta do Colégio Conde de Sobral para as pessoas escorregarem

A entrada no Colégio Conde de Sobral em Almeirim, pelo lado da urbanização das Taipas, já foi vandalizada seis vezes nos últimos trinta dias, com o derramamento de óleo no piso, que tem por objectivo fazer as pessoas escorregarem. Esta manhã quando as primeiras funcionárias chegaram às instalações depararam-se com mais um acto de vandalismo nesta entrada secundária, que tem estado a ser utilizada provisoriamente como principal devido às obras do parque de estacionamento contíguo ao colégio.

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, proprietária do colégio, que funciona no antigo hospital, já apresentou queixa na GNR contra desconhecidos. A directora do colégio, Joana Fernandes Homem, refere a O MIRANTE que a presença do óleo no pavimento é bastante perigoso, atendendo a que é uma zona de passagem de crianças, que podem escorregar e ficar feridas.

Joana Fernandes Homem explica que esta situação começou a acontecer quando se iniciaram as obras do parque de estacionamento na zona conhecida por cerca do hospital e que pertence à Misericórdia. Desde essa altura, há cerca de um mês, foi necessário interditar o acesso ao espaço onde está a ser feito o parque e que já era utilizado para estacionamento. A directora, que fala em actos de falta de educação e falta de civismo, diz que devido às coincidências estes casos só podem estar relacionados com as obras do parque.

Devido aos trabalhos o colégio teve também de alterar o sistema de entrada das crianças durante a manhã, que passou a fazer-se pelo portão norte, nas traseiras da instituição, em vez da entrada pela zona do mercado municipal, como era habitual. Esta situação levou também a que o município fizesse alterações à circulação na rua que serve a urbanização, passando a ter sentido único.