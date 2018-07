Brincadeira obriga GNR a remover carro abandonado na berma da EN118

Viatura esteve no local na Carregueira, concelho da Chamusca, durante uma semana após acidente

Um carro abandonado na sequência de um acidente na Estrada Nacional 118 na Carregueira, concelho da Chamusca, foi retirado ao fim de uma semana da beira da estrada pela GNR, que sentiu a sua imagem afectada porque alguém pintou a viatura para simular um carro patrulha.

O veículo acidentado foi removido da berma na segunda-feira, 23 de Julho, após a Guarda se ter apercebido da brincadeira que, segundo alguns, até estava a ter um papel preventivo porque alguns condutores abrandavam a velocidade na zona.

O carro, que após pintado com umas faixas verdes e com letras a dizer GNR, embora de forma tosca, ao longe parecia mesmo um carro da Guarda, até porque a cor da chapa é cinzenta, a mesma que tem as novas viaturas da força policial. O comando territorial de Santarém da GNR confirma que a viatura foi retirada “por ostentar dizeres que são abusivos”.

A retirada de um veículo abandonado na via pública, desde que não ponha em causa a segurança, só pode ser feita após a sua permanência no mesmo local durante 30 dias. Mas esta brincadeira acabou por resolver a situação rapidamente.