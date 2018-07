Ciência Viva com actividades em Tomar, Torres Novas e Azinhaga

A Associação Sociocultural e Ambiental 30POR1LINHA preparou cinco actividades integradas no Programa Ciência Viva no Verão que pretendem desafiar a população a viver a biologia na região até Setembro.

No Jardim das Rosas, em Torres Novas, há “Bioder-cidade!”, para descobrir a diversidade dos animais que se fixam na cidade, ao final da tarde de 3 de Agosto.

A 19 de Agosto a 30POR1LINHA volta a propor partir à descoberta de aves, desta vez no Jardim do Mouchão, em Tomar (durante a manhã). Ainda na cidade templária acontece, a 2 de Setembro, mais um percurso urbano, ao final da tarde, para descoberta da biodiversidade.

A Azinhaga (Golegã) será palco da última actividade proposta pela associação, que consiste em percorrer a zona ribeirinha, recentemente requalificada, e descobrir as aves que ali habitam. Esta actividade durará todo o dia, a 15 de Setembro.

As actividades são gratuitas e adequadas a todas as idades. Mais informações ou inscrições na página do Ciência Viva no Verão http://www.cienciaviva.pt/veraocv/2018/