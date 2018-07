Concurso para obras na Escola Secundária Maria Lamas

O anúncio do concurso público para a empreitada de "Recuperação da Escola Secundária Maria Lamas - Fase 1" foi publicado em Diário da República no dia 12 de Julho.

A intervenção resulta de um acordo entre o Ministério da Educação e a Câmara de Torres Novas, sendo o valor máximo de adjudicação de 1.550.000 euros e o prazo de execução da obra de 360 dias. O investimento por parte do município vai ser superior a 500.000 euros.

A Câmara de Torres Novas compete assegurar a elaboração dos projectos de arquitectura e especialidades para a recuperação desse estabelecimento de ensino. A empreitada privilegia intervenções nos edifícios mais antigos, com excepção das oficinas, prevendo igualmente a remodelação das infraestruturas enterradas e dos campos de jogos ao ar livre.

Segundo informa o município, o projecto prevê uma intervenção profunda ao nível dos balneários e da zona de cozinha e refeitório, no piso 0 do edifício do ginásio, bem como a adaptação dos edifícios às normas legais, nomeadamente no que se refere a mecanismos de protecção contra incêndios, bem como as componentes térmica, redes eléctrica, de gás e de água e saneamento.

Haverá ainda uma reorganização dos laboratório e de salas de informática, bem como a criação de mais instalações sanitárias.