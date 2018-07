Escuteiros de Santarém vão ter nova sede no antigo quartel da Cavalaria

A Câmara Municipal de Santarém decidiu ceder gratuitamente um edifício na antiga Escola Prática de Cavalaria para o Agrupamento 52 do Corpo Nacional de Escutas instalar ali a sua sede. O espaço solicitado é a Sala dos Cavaleiros de Timor, que se encontra devoluto.

No protocolo assinado os escuteiros comprometem-se a efectuar, no prazo de três anos, as obras necessárias para o desenvolvimento da sua actividade.

O Agrupamento 52 fica também com a incumbência de assegurar os serviços de higiene, limpeza e manutenção do espaço cedido pelo município, bem como a suportar as despesas com o abastecimento de água e de energia eléctrica.

A proposta aprovada em reunião de câmara define que o protocolo tem uma vigência de 30 anos, sendo renovável por períodos de 10 anos. O município não tinha utilização prevista para esse imóvel, tendo considerado que a sua cedência permitirá manter a dignidade do espaço e a sua manutenção permanente.

A cedência dessas instalações prevê também a extinção do direito de superfície do terreno sito na Quinta do Valbom, anteriormente cedido pelo município aos escuteiros para o mesmo fim e cujo projecto nunca se chegou a concretizar,

Na sua edição de 21 de Fevereiro de 2018, O MIRANTE relatava que Agrupamento 52 de Santarém já teve várias sedes ao longo dos seus 70 anos de existência, encontrando-se instalado há cerca de cinco anos numa sede provisória localizada nas antigas oficinas da Escola Prática de Cavalaria.

Relatávamos ainda que o Agrupamento 52 é composto por 122 jovens, acompanhados por 25 dirigentes. A dimensão desse grupo de escuteiros tem-se revelado o maior obstáculo na procura de uma nova sede. Apesar de terem visitado vários espaços possíveis nem todos eles reuniam as condições físicas necessárias para os receber.