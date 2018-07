Escolas de Vila Franca de Xira recebem obras

As escolas do primeiro ciclo e pré-escolares do concelho de Vila Franca de Xira vão receber este Verão obras de manutenção, beneficiação e requalificação. A informação foi avançada em comunicado pelo município, responsável por aqueles equipamentos e que vai gastar 430 mil euros a melhorar as condições dos diferentes estabelecimentos de ensino.

O município acredita que as intervenções permitirão melhorar o conforto de alunos, professores e auxiliares. As intervenções mais significativas serão: na escola EB1 nº1 de Alverca (Pastorinhos) com reabilitação da copa; Jardim de infância de Vialonga, com reabilitação, pintura integral da escola, requalificação dos espaços de lazer e infantis, substituição do mobiliário urbano e melhoramento das condições de conforto, no interior do edifício escolar. Também na EB1 da Vala do Carregado (Castanheira do Ribatejo) e na EB Dr. Sousa Martins (Vila Franca de Xira) vão acontecer trabalhos de reabilitação de espaços exteriores, incluindo pinturas gerais.

A EB1 de Povos (Vila Franca de Xira), EB1 Romeu Gil (Forte da Casa), EB1 n.º 1 e n.º 2 de Alhandra, EB1 de Á-dos-Loucos (São João dos Montes), Jardim de Infância da Calhandriz, EB1 da Quinta das Índias e EB1 n.º 3 (Vialonga), EB1 da Malvarosa, Jardim de Infância n.º 2, Jardim de Infância do Bom Sucesso e EB do Bom Sucesso/1.º Ciclo (Alverca do Ribatejo), Jardim de Infância e EB1 n.º 4 da Póvoa de Santa Iria, vão acontecer trabalhos diversos de reparação e manutenção, incluindo reparação de infiltrações, execução de pinturas, melhoramento da funcionalidade dos vãos e da ventilação.

Por fim, está prevista a requalificação dos espaços exteriores, com melhoramentos nos espaços de recreio, do jardim de Infância João de Deus, EB1 Álvaro Guerra e EB Dr. Vasco Moniz (Vila Franca de Xira), EB D. António de Ataíde/1.º Ciclo (Castanheira do Ribatejo), Jardim de Infância dos Cotovios (São João dos Montes), EB1 n.º 2 de Vialonga, EB1 n.º 1 da Póvoa de Santa Iria e na EB1 de Arcena (Alverca do Ribatejo).