Budi Badoi é arrumador autorizado e é um exemplo de civismo e educação

Na edição de 14 de Junho O MIRANTE publicou uma reportagem com o único arrumador de automóveis da região com actividade regularizada. O texto resumia a história do imigrante búlgaro Budi Badoi, conhecido por Cristiano por ser admirador de Cristiano Ronaldo mas, por artes do Diabo, a fotografia editada é de outro arrumador que também costuma ser visto junto ao Hospital de Santarém.

Na semana passada, alertado por quem o conhece, Budi Badoi, foi à redacção do jornal para agradecer a reportagem que lhe deu visibilidade e que pode ser útil para alertar quem por vezes o hostiliza por não saber que a sua actividade está autorizada pela União de Freguesias da Cidade de Santarém e para informar que a fotografia que acompanhava a reportagem não era a sua.

Com um fair-play de fazer inveja a muitos jogadores de futebol, políticos e outros cidadãos, Budi “Cristiano” Badoi não protestou, não exigiu e não apontou o dedo a ninguém, limitando-se a alertar-nos para o erro e a disponibilizar-se para ser fotografado. E para mostrar que percebe que errar é humano, assinou o jornal por um ano, gastando nisso o equivalente a um dia de trabalho a arrumar carros e um pouco mais do que pagou para tirar a licença de arrumador, já lá vão três anos.

Budi Badoi reside há oito anos em Portugal com a família e espera que lhe surja uma oportunidade de trabalho mais vantajosa que a actual.