Coruche bate recorde de temperatura esta quinta-feira

Quem esta quinta-feira andar por Coruche corre o risco de assar ao sol, já que está prevista uma temperatura recorde de 47 graus, a mais alta por estes dias em toda a região e um recorde de temperaturas desde sempre no distrito de Santarém.

A mais alta temperatura de que há memória na região, sendo que no país a mais alta temperatura registada foi em 2003 na Amareleja (Beja), com 47,4 graus.

Neste concelho para o fim-de-semana mantém-se o calor abrasador, embora a temperatura baixe para os 46 graus, mantendo assim o concelho entre as terras mais quentes.

A seguir a Coruche as localidades mais quentes no sábado são as de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Entroncamento, Golegã, Salvaterra de Magos, Santarém e Azambuja, com os termómetros a chegarem aos 46 graus.

Ligeiramente menos quentes, com 45 graus, estão Vila Franca de Xira Alcanena, Abrantes, Constância e Sardoal, seguindo-se Tomar e Mação com 44 graus e Ourém e Ferreira do Zêzere com 43 graus. A cidade mais fresca da região é Rio Maior com uns escaldantes 42 graus.