Cursos de formação da NERSANT com inscrições abertas

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, tem um plano de formação pensado para os activos e empresas da região, com inscrições abertas em contínuo e para diversas localizações.

Para Setembro, estão calendarizadas já algumas acções de formação: Actualização científica e técnica - Técnico de Segurança e Higiene do Trabalho, com início a 3 de Setembro; Marketing Digital, a iniciar dia 5; Higiene e Segurança Alimentar - Actualização Manipuladores de Carnes, com arranque a 10; e Segurança e Saúde no Trabalho, com início previsto para 12 de Setembro.

A partir da segunda quinzena do mês, estão agendados os cursos de Primeiros Socorros, a partir do dia 18; Facebook para empresas - Utilização Estratégica, com arranque a 19; Espanhol Empresarial, com início a 24; e Folha de cálculo – iniciação, com arranque a 26 de Setembro.

Pacotes para empresas

As formações ministradas pela NERSANT contam para o número de horas de formação anual que as empresas têm de prestar, por lei, a cada um dos seus colaboradores.

Para que as suas empresas associadas possam ver minorados os custos com as acções de formação, a NERSANT elaborou packs de formação que podem ser adquiridos com descontos. Os sócios que adquiram um pack até 100 horas de formação, beneficiam de 15% de desconto. O pacote entre 101 e 200 horas de formação beneficia de 25% de desconto e as empresas que contratarem um pack com mais de 200 horas de formação têm 35% de desconto.

Para os interessados, a calendarização completa das acções de formação da NERSANT está disponível no portal da associação, em www.nersant.pt. É ainda importante referir que as inscrições em cada uma das acções podem ser feitas para diversas localizações, nomeadamente na área de abrangência da sede da NERSANT, em Torres Novas, mas também dos seus núcleos, em Abrantes, Ourém, Santarém, Cartaxo e Benavente.

Para mais informações, encontra-se ao dispor o Departamento de Formação e Qualificação da NERSANT através dos contactos dfq@nersant.pt ou 249 839 500.