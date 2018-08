Evento decorreu no Jardim das Rosas, em Torres Novas.

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

CRIT comemorou Dia do Cliente

Uma vez por ano o Centro de Reabilitação e Integração Torrejano (CRIT) junta todas as valências da instituição num mesmo local, é o Dia do Cliente. Este ano o evento aconteceu a 27 de Julho no Jardim das Rosas, em Torres Novas.

De acordo com a instituição foi um dia cheio de surpresas, música e actividades várias “em modo de piquenique”. Além da dança, do canto e de muitas brincadeiras houve também passeios de canoa e a cavalo, tudo possível, segundo o CRIT, graças ao apoio dos colaboradores da instituição, do Município de Torres Novas e da Guarda Nacional Republicana.