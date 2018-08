Carlos Ferreira é o novo director do Agrupamento de Centros de Saúde Lezíria

Carlos Ferreira é o novo director executivo do Agrupamento de Centros de Saúde Lezíria. A nomeação foi publicada no Diário da República (II série) de 30 de Julho e a curiosidade reside no facto de em 2012 ter sido convidado para o mesmo cargo, acabando por não ser nomeado, segundo ele, por motivos políticos.

Segundo a nota curricular que acompanha a nomeação, Carlos Manuel Marques Ferreira, "coordena/chefia", desde 2013, os serviços do ACES Lezíria, nomeadamente os que integram os gabinetes de "Informática, Sistemas de Informação, Planeamento, Apoio à Contratualização e Gestão de Recursos Humanos/Vencimentos".

Licenciado em Psicologia e professor adjunto da Escola Superior de Saúde de Santarém, Carlos Ferreira foi director do extinto Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Ribatejo e na altura da extinção daquele organismo, em 2012, disse a O MIRANTE que sentia ter sido alvo de um “saneamento político” por não ter sido investido nas mesmas funções no ACES Lezíria, que agregou os centros de saúde que estavam distribuídos pelos ACES Ribatejo e Lezíria II (com excepção dos concelhos de Benavente e de Azambuja que passaram a integrar o ACES do Estuário do Tejo, com sede em Alverca), cargo para o qual tinha sido convidado. Na altura Carlos Ferreira suspeitava que a sua não nomeação residia no facto de não ser militante do PSD.