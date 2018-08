Cartão do Cidadão já pode ser renovado na Loja do Cidadão de Santarém

Já é possível, desde dia 1 de Agosto, proceder à renovação do Cartão de Cidadão na Loja do Cidadão de Santarém. Esse serviço está disponível no balcão do Espaço Cidadão, que registou no primeiro semestre de 2018 um crescimento de 44% no número de atendimentos efectuados

Segundo informação do município, a Loja do Cidadão de Santarém atendeu nos primeiros seis meses deste ano 95.769 utentes nos seus diversos serviços, mais 7.449 que no mesmo período de 2017, o que corresponde a um aumento de 8,43% no número de atendimentos face ao período homólogo de 2017.

Para a subida de atendimentos contribuiu também a abertura do Espaço Empresa, numa parceria entre o Município de Santarém e o IAPMEI, que desde Abril disponibiliza um conjunto de serviços a todos os empresários que queiram investir na região.