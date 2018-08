Corrida do Emigrante em Tomar a 10 de Agosto

Após as lides e as pegas, a noite encerra com um espectáculo de fados e flamenco.

A praça de touros de Tomar recebe no dia 10 de Agosto mais uma corrida de homenagem ao emigrante, que há muitos anos é organizada pelo cavaleiro Rui Salvador. O espectáculo, marcado para as 22h00, terá como cavaleiros Rui Salvador e Ana Baptista, que vão lidar quatro touros da ganadaria Prudêncio. As pegas estão a cargo dos forcados amadores de Tomar, capitaneados por Marco Jesus, e de Turlock (EUA), sob o comando de George Martins Jr. Abrilhanta a corrida a Sociedade Filarmónica Gualdim Pais.

Após as lides e as pegas, a noite encerra com um espectáculo de fados e flamenco. As vozes ficam a cargo de Maria Armanda, António Pinto Basto e Teresa Tapadas e arte do flamenco de Joaquín Moreno, El Maleno e Sofia Abraços.

Os bilhetes estão à venda a partir do dia 9 de Agosto na bilheteira da Rua Serpa Pinto, em Tomar, e nas bilheteiras da praça no dia da corrida. As reservas podem ser efectuadas através dos números de telemóvel 917 552 396 e 914 097 117.