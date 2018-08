Obras na estrada entre Minde e Serra de Santo António iniciam a 20 de Agosto

As obras da estrada municipal que liga Minde e Serra de Santo António, no concelho de Alcanena vão ter início no dia 20 de Agosto, confirmou a presidente do município, Fernanda Asseiceira, a O MIRANTE.



A empreitada foi adjudicada pelo valor de 265.882 euros acrescido do IVA à empresa Matos & Neves, Lda. e tem um prazo de execução de 90 dias contados a partir da data da consignação total ou da primeira consignação parcial.



A intervenção prevê a reparação de abatimentos e a repavimentação de toda a extensão da estrada. Vai também ser construído ou reparado (onde já existir) o sistema de drenagem de pluviais, dotando-o de valetas em betão e aquedutos, e executadas as marcações rodoviárias e a colocação de barreiras de segurança metálicas.