Aprender “Gestos que Salvam Vidas”

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) vai realizar cursos de suporte básico de vida pediátrico, em parceria com a Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros, com o objectivo de promover a literacia em saúde e garantir uma maior proximidade entre os cuidados de saúde e a comunidade.

O projecto denominado “Gestos que Salvam Vidas” consiste em acções de formação que decorrem na Unidade Hospitalar de Torres Novas nos dias 18 de Agosto (das 9h30 às 13h00), 5 de Setembro (das 17h00 às 20h30) e 22 de Setembro (das 9h30 às 13h00).

O curso de suporte básico de vida pediátrico é direccionado para pais, educadores, professores e cuidadores, e promove a aquisição de competências em manobras de suporte básico de vida, que podem ser utilizadas em casos de afogamento ou engasgamento de crianças.

A lotação máxima de cada sessão é de 40 participantes. A frequência do curso é gratuita, contudo é necessário fazer uma inscrição prévia através do email fatima.pinho@chmt.min-saude.pt, na urgência pediátrica (junto do enfermeiro da triagem) ou no ambulatório de pediatria (piso 3) na Unidade Hospitalar de Torres Novas.