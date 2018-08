Freguesia Nossa Senhora de Fátima celebrou 15º aniversário

No dia 31 de Julho de 2018 a Freguesia de Nossa Senhora de Fátima do Entroncamento comemorou o seu 15º aniversário. Na cerimónia, realizada na sua sede, estiveram presentes várias personalidades em representação de entidades locais, nomeadamente, câmara municipal; assembleia municipal; Junta de Freguesia de São João Baptista; Junta de Freguesia Nossa Senhora de Fátima; entidades militares e militarizadas; entidade escolar; e comunicação social local e regional.

O hastear das bandeiras foi acompanhado com o hino Nacional tocado pela banda da Associação Filarmónica do Entroncamento, com a presença do presidente da câmara municipal, Jorge Faria, e restantes convidados.

Antes da sessão solene marcada por uma intervenção do presidente Ezequiel Estrada, foi feita uma visita a um novo mural pintado perto da sede da junta de freguesia. O encerramento da comemoração do aniversário decorreu numa moradia cedida à freguesia, onde foi partido o bolo de aniversário juntamente com comes e bebes.

No evento, o presidente da câmara, Jorge Faria, referiu duas obras para a cidade do Entroncamento a realizar na freguesia, nomeadamente a recuperação do Bairro Camões e a reabilitação da Rua Engenheiro Ferreira Mesquita.