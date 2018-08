Junta de Alverca do Ribatejo e Sobralinho apoia colectividades

A Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho assinou vinte protocolos para atribuição de apoios financeiros a dezasseis colectividades, no dia 31 de Julho, no salão nobre da sede da autarquia. Ao todo serão 16.200 euros a distribuir por instituições de carácter cultural, social e desportivo.

A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia do Sobralinho, Conferência de S. Pedro de Alverca da Sociedade de S. Vicente de Paulo, Corpo Nacional de Escutas, Grupo de Música Popular Portuguesa Flor do Trevo, Grupo de Música Tradicional Portuguesa Sons de Sempre e Inestética – Associação Cultural de Novas Ideias assinaram o protocolo pela primeira vez..

A Casa do Povo de Arcena foi apoiada pela autarquia no Coro e Orquestra, Escola de Música e Rancho Folclórico. Já o Futebol Clube de Alverca assinou protocolos para a Escola de Hóquei em Patins, Escola de Patinagem Artística e Pavilhão Desportivo.

As restantes colectividades são a Associação Coral Ares Novos, o Centro Social e Cultural do Bom Sucesso, o Grupo Coral Unidos do Baixo Alentejo, o Grupo Desportivo dos Bombeiros Voluntários de Alverca, o Grupo de Teatro Cegada, o Grupo Etnográfico Danças e Cantares de Alverca do Ribatejo, a Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense e a União e Juventude de Alverca.