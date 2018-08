Município concede apoios a associações do concelho de Alcanena

O Centro Sócio Cultural de Casais Robustos vai receber 3.500 euros da Câmara Municipal de Alcanena para apoio à organização das comemorações do 40º aniversário da fundação da colectividade e do 30º aniversário da fundação da Robustuna Afonsina. A autarquia compromete-se ainda a conceder o apoio logístico necessário e a cedência de equipamentos e transportes.

Na reunião do executivo camarário de 6 de Agosto, foi também aprovada a atribuição de um apoio financeiro no valor de 1.500 euros ao Rancho Folclórico de Gouxaria, para ajudar a suportar as despesas com a organização do Festival de Folclore Gouxaria 2018, marcado para dia 23 de Agosto de 2018, e com o acolhimento do Grupo Folclórico da Casa do Povo de São Caetano, da Ilha do Pico, nos Açores. Serão ainda cedidos equipamentos e as instalações do Cine-Teatro São Pedro, em Alcanena.

Já a Associação Sol do Carvalheiro vai receber 500 euros do município para fazer face às despesas decorrentes da sua apresentação pública. Fundada no passado dia 10 de Junho, a associação é a mais recente coletividade do concelho. Tem um caráter cultural, recreativo, desportivo, social, cívico, ambiental e de defesa do património construído e aponta como seu principal objectivo a angariação de fundos para a construção de uma capela e de uma casa mortuária, na localidade de Carvalheiro.