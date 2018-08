Calor excessivo queimou as uvas

A onda de calor que assolou o país nos últimos dias já fez estragos nas vinhas. O “fogo sem lume” de que falou Manuel Gabirra a O MIRANTE serviu para explicar que o calor da terra destruiu muita da produção vitivinícola deste ano principalmente no Ribatejo e nos terrenos de charneca. “Nesta altura as uvas estão protegidas pelas folhas das videiras mas o calor desta vez veio da terra e queimou a valer uma boa parte da produção”, acrescentou. As vinhas do bairro foram mais afectadas que as da Lezíria, referiu ainda o agricultor de Almeirim e presidente da Adega Cooperativa de Almeirim.

Os prejuízos ainda não são calculáveis mas podem chegar a vinte por cento da produção nas vinhas do campo, e a cinquenta por cento nas vinhas dos terrenos mais arenosos, como é o caso da charneca e do bairro.