Detidos em operação de fiscalização de jogo ilegal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) do Cartaxo, em conjunto com a ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e do Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos, detiveram duas pessoas, um homem, de 36 anos, e uma mulher, de 37 anos, e constituiu arguido um outro indivíduo, de 37 anos, esta quarta-feira, 8 de Agosto. Estas detenções ocorreram no âmbito de uma operação de fiscalização a alguns estabelecimentos comerciais da cidade do Cartaxo com o objectivo de apurar a prática de jogos de fortuna ou azar.

Durante a operação foi apreendido uma viatura ligeira de mercadorias; um computador portátil, impressora portátil; dois telemóveis e um porta-chaves, que continha várias chaves próprias de máquinas de jogo; três tablet's; três telemóveis (para poderes ser utilizados os tablet's); um hotspot; 20 pen drives; seis CD's; quatro discos externos; uma mini impressora; vários cabos de dados, de energia e USB; nove rolos próprios para as impressoras apreendidas e 3.466 euros. Por decisão da autoridade judiciária os processos baixaram a inquérito.