Notícia de trabalhadores agrícolas que sofreram insolação foi a mais lida

A notícia dos trabalhadores agrícolas que foram assistidos pelos bombeiros devido a uma insolação, provocada pelas altas temperaturas, nos campos da Golegã foi a mais lida da semana na página de O MIRANTE na rede social facebook com cerca de 17 mil visualizações e 930 reacções, entre comentários e partilhas. “Bombeiros Municipais de Santarém indignados com vídeo em que são denegridos” foi a segunda notícia mais lida com um alcance de aproximadamente 13 mil leitores e 320 reacções. A notícia do carro incendiado na A1 cujo fogo alastrou a zona de pinhal foi a terceira mais lida com cerca de 10 mil leitores.



Seguem outras notícias que estiveram em destaque esta semana em www.omirante.pt: “Incêndio destrói loja chinesa em Alcanena”; “Há quem tenha de trabalhar mesmo que o sol esteja a queimar”; “Casa destruída pelas obras da A10 continua por reconstruir”; “Encontrado idoso desaparecido após apanhar boleia com freiras”; “Bombeiros retiram carro da Barragem de Magos”.