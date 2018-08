Plano de emergência de Vila Franca de Xira em consulta pública

Decorre até 10 de Agosto o período de consulta pública do Plano de Emergência de Protecção Civil de Vila Franca de Xira. Os interessados devem formular as suas observações sobre a proposta apresentada por escrito, dirigidas ao presidente da câmara e entregues na loja do munícipe, situada na Praça Bartolomeu Dias, número 9, Quinta da Mina, 2600-076 Vila Franca de Xira, bem como ao cuidado do Serviço Municipal de Protecção Civil, através do e-mail smpc@cm-vfxira.pt.