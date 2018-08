Câmara de Santarém volta a atribuir Sumidouros de CO2

O projecto municipal Raízes da Sustentabilidade vai na 4ª edição e volta a possibilitar às famílias Scalabitanas, proprietárias de um terreno com até meio hectare disponível para plantação, candidatarem-se à atribuição de 150 sobreiros ou pinheiro-manso, através de uma parceria a estabelecer com o município, a partir da qual passam a integrar a Rede de Famílias com Raízes.





O Projecto Raízes da Sustentabilidade surgiu em 2015 e conta actualmente com 17 Sumidouros de CO2 de sobreiro, azinheira e pinheiro-manso,todos em parceria com famílias da região, à excepção do Sumidouro na EB23 Alexandre Herculano. Dinamizado pela Equipa Multidisciplinar de Acção para a Sustentabilidade (EMAS) da Câmara de Santarém, o projecto visa promover a redução dos gases com efeito de estufa, bem como a protecção e a preservação das espécies autóctones.



As candidaturas podem ser feitas on-line em https://goo.gl/forms/1gg0FZt8gvGbqDAl1, até 31 de Agosto. As árvores serão entregues às famílias a 23 de Novembro, no Dia da Floresta Autóctone.