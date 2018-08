Já arrancaram as Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo

Já arrancou as Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, em Coruche. Até 18 de Agosto, a vila vai estar em festa com Ana Malhoa, D.A.M.A. e Quinta do Bill como cabeças de cartaz desta edição. Touradas à corda, largadas, corrida de toiros, desfile de tertúlias, festival de folclore ou o cortejo etnográfico são outras atracções de uma das mais tradicionais festas da região.

As Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo são das mais reconhecidas festividades religiosas e populares do país, contando sempre com milhares de visitantes que não perdem a oportunidade de visitar Coruche nesta época do ano.

Para o dia 15, dia da Padroeira, esperam-se este ano milhares de fiéis para a celebração desta data histórica da procissão, pelas 18h00. Este é também o dia do Festival de Folclore “António Neves”, com a participação de grupos portugueses e estrangeiros.

O dia 16 e também conhecido como Dia do Aficionado conta um grande desfile de tertúlias, ao final da tarde, que a exemplo do ano anterior será certamente recheado de muita música e animação. Haverá ainda tourada à corda depois das 18h00 junto ao posto da GNR, momento alto de todos os que apreciam este tipo de animação, que se repete também no dia 19 de Agosto. O destaque desta noite é a Ana Malhoa que, pelas 23h00, vai proporcionar certamente um concerto memorável.

O dia 17 de Agosto, dia do Campino e feriado municipal, oferece a recriação cultural de memórias e identidades das gentes de Coruche, através do cortejo histórico e etnográfico, a partir das 11h00. Há ainda, pelas 18h00, uma corrida de toiros pelo 50.º aniversário da praça de toiros de Coruche. Os D.A.M.A. encerram, pelas 23h00, este dia com um espectáculo no Palco Sorraia.

No último e sexto dia destas Festas do Castelo sobre a palco os Quinta do Bill, pelas 23h00, seguindo-se um espectáculo pirotécnico, pelas 00h00.