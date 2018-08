Acesso à internet, em Dornes permitiu a criação do primeiro hotspot para barcos que navegam na albufeira de Castelo do Bode.

WiFi gratuito no centro de Ferreira do Zêzere e em Dornes

Ferreira do Zêzere oferece a turistas e residentes WiFi (internet sem fios) gratuita em espaços públicos da vila e também em Dornes, aldeia eleita recentemente como uma das 7 maravilhas de Portugal. Para aceder basta estar num dos locais públicos indicados, procurar no telemóvel a rede “Ferreira do Zezere WiFi” e seleccioná-la.

O acesso à internet sem fios, em Dornes, permitiu a criação do primeiro hotspot para barcos que navegam na albufeira de Castelo do Bode, e é, segundo comunicado da autarquia, “uma mais-valia para toda a região e para o turismo náutico”. Ainda no campo das novidades nas novas tecnologias ao serviço do turismo, o município vai fazer um upgrade da aplicação “Descubra Ferreira do Zêzere”, desenvolvida em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) e disponível para download nas lojas Google Play e App Store.

O projecto “Ferreira do Zezere WiFi” resulta de uma candidatura apresentada pela Câmara de Ferreira do Zêzere à Linha de Apoio à Disponibilização de Redes WiFi no âmbito do Programa Valorizar e tem como objectivo promover a qualificação dos destinos através da regeneração, requalificação e reabilitação dos espaços públicos com interesse para o turismo e da valorização do património cultural e natural do país.

O município pretende ainda alargar a rede WiFi gratuita a todas as sedes de freguesia e ao Lago Azul. No site da câmara (http://www.cm-ferreiradozezere.pt/municipe/acesso-publico-a-internet) podem ser consultados os locais e condições do Serviço de Acesso Público à Internet.