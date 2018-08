Três passagens de nível na zona da Glória do Ribatejo na lista para fechar

População concorda com a construção de passagens superiores sobre a via férrea mas não quer a eliminação das passagens de nível.

A empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) tem previsto um projecto para melhoramento das linhas ferroviárias, que ligam o porto de Sines ao norte do país que pode ter impacto nos concelhos de Salvaterra de Magos e Coruche com a supressão de quatro passagens de nível no ramal Vendas Novas-Setil: em Janeiras de Baixo, Janeiras de Cima, Corços (Salvaterra de Magos) e Fajarda (Coruche). Mas o que à partida poderia ser considerada uma boa notícia foi mal acolhida por alguns moradores, que são contra a eliminação das passagens de nível e pedem a instalação de cancelas automáticas.

O presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio (PS), reuniu recentemente com a IP que lhe explicou o que está previsto para o ramal que atravessa o seu concelho. “Com este projecto de modernização da linha ferroviária, a Infraestruturas de Portugal prevê o aumento de tráfego de composições e pretende diminuir o número de acidentes. Por isso tem projectado que as passagens de nível nas Janeiras de Baixo e Janeiras de Cima vão ser suprimidas e substituídas por uma única passagem superior a ser construída no local onde está actualmente a passagem de nível das Janeiras de Baixo. Também a passagem de nível da Fajarda, que liga a Glória do Ribatejo a essa localidade do concelho de Coruche, vai encerrar e será substituída por uma passagem superior”, explicou o autarca. A passagem de nível de Corços está prevista ser eliminada.

Moradores querem cancelas automáticas

Quem não está de acordo com essa perspectiva é a população da Glória do Ribatejo. Ilídio Oliveira encabeça um abaixo-assinado que já recolheu 380 assinaturas e onde se demonstra o descontentamento pelo previsível encerramento das passagens de nível na freguesia. “Enviamos o abaixo-assinado à Infraestruturas de Portugal onde explicamos que concordamos com a construção das passagens superiores mas não concordamos com a supressão das passagens de nível. Era preferível que fossem colocadas cancelas automáticas para dar mais segurança ao local”, afirmou Ilídio Oliveira a O MIRANTE.

A carta para a IP foi enviada em Junho deste ano e foi também enviada uma carta à câmara municipal e à junta de freguesia, onde os moradores expõem o seu ponto de vista e explicam aquilo que acham que serve melhor os interesses da população. Ilídio Oliveira garante que a população não vai desistir de lutar pela manutenção das passagens de nível na freguesia.

“A passagem de nível é a que tem mais movimento diariamente e seria muito importante que se mantivesse e que colocassem cancelas automáticas. Concordamos que os viadutos sejam construídos porque a estrada vai ficar com melhores condições mas nos locais onde não foram construídos viadutos têm que manter as passagens de nível abertas porque as pessoas utilizam-nas todos os dias e se elas encerram será um grande constrangimento para os utilizadores que atravessam esses locais”, realçou o morador.