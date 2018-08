Alcobertas entusiasmada com a nova moradora Bárbara Guimarães

Apresentadora de televisão tem convivido com a população da localidade do concelho de Rio Maior.

Depois de ter comprado casa e matriculado a filha em Alcobertas, Rio Maior, a apresentadora de televisão, Bárbara Guimarães, tem sido vista no concelho a fazer compras, a almoçar ou a beber café. Muitos até já trocaram alguns dedos de conversa com a estrela da TV e admitem que não estavam à espera que fosse tão simpática.

Apesar de não ter aparecido no dia da inauguração da requalificação da nascente do Olho de Água de Alcobertas no domingo, 12 de Agosto, a população aguarda com expectativa vê-la definitivamente na vila com a sua família. Helena Ramos vive numa das moradias em frente à casa da estrela da SIC. Entusiasmada com a nova vizinha, a moradora de 53 anos diz que foi uma das que já se encontrou pessoalmente com Bárbara Guimarães e conversou com ela. “Pensei que tivesse mania mas não. Ela é muito correcta e simples”, conta.

Com a horta paredes-meias com a nova habitação da apresentadora, Custódia Costa, de 53 anos, acredita que a vila e o seu comércio tem muito a ganhar com a presença de Bárbara Guimarães. “É sempre bom para a terra, sobretudo numa altura em que há cada vez mais pessoas a irem-se embora”, confessa. A apresentadora de televisão está apaixonada por este lugar. “Mas também quem é que não fica?”.

Bárbara Guimarães apaixonou-se pela terra natal do seu actual namorado, o empresário e antigo forcado dos Amadores de Montemor, Carlos Pegado, e decidiu comprar ali casa. A habitação adquirida pela apresentadora situa-se na Rua do Olho de Água, junto à nascente da ribeira de Alcobertas. A apresentadora de televisão já contactou com o executivo da junta de freguesia para apresentar cumprimentos e anunciar a novidade.

Natural de São João da Madeira (distrito de Aveiro), a apresentadora de televisão de 45 anos mudou-se para Lisboa com apenas oito anos, cidade onde reside até hoje. Na televisão, Bárbara Guimarães ficou conhecida por apresentar programas como Chuva de Estrelas, Peso Pesado, Ídolos ou Factor X. Após a polémica separação do ex-ministro da Cultura Manuel Maria Carrilho, com quem foi casada e teve dois filhos, Bárbara Guimarães ainda namorou com Kiki Neves, filho de Nené Neves, personalidade do automobilismo português.