Extensão de Saúde de Vale de Cavalos reabre três meses após agressões

A Extensão de Saúde de Vale de Cavalos, concelho da Chamusca, reabriu no dia 8 de Agosto, após três meses de encerramento devido a um episódio de agressões ao médico que presta serviço na freguesia. O clínico, após um período de baixa médica e de recuperar do trauma, aceitou voltar à extensão para fazer consultas no mesmo horário que tinha, às quartas-feiras entre as 09h00 e 16h30.

O director executivo do Agrupamento de Centro de Saúde (ACES) da Lezíria, Carlos Ferreira, adianta que o médico entretanto tirou duas semanas de férias, até dia 24 de Agosto, mas que vai, após este período, voltar ao serviço como normalmente. Devido ao período de férias a Extensão de Saúde da Carregueira, onde este também presta serviço, esteve sem consultas que serão retomadas no dia 29 de Agosto. O director acrescenta ainda que estão inscritos actualmente na Extensão de Saúde de Vale de Cavalos 446 utentes e que sempre que necessitaram de cuidados médicos foram assistidos no Centro de Saúde da Chamusca.

O presidente da Junta de Freguesia de Vale de Cavalos, José Trindade, acredita que a situação já está ultrapassada e salienta que não foi necessário reforçar a segurança do espaço, considerando que o que se passou foi um caso pontual. O autarca regista no entanto os transtornos que a situação causou à população, que tinha de ir à sede de concelho, e à própria junta que teve mais despesas e transtornos de serviços, uma vez que disponibilizou transporte.

José Trindade explica que a reunião que estava prevista para avaliar a situação da extensão de saúde, com a coordenadora do Centro de Saúde da Chamusca, Alzira Pereira, a câmara municipal e o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria, não se realizou na altura por falta de tempo do presidente da câmara, Paulo Queimado. Entretanto a coordenadora Alzira Pereira entendeu não realizar a reunião, uma vez que com a reentrada do médico esta deixou de fazer sentido.

Recorde-se que a Extensão de Saúde de Vale de Cavalos fechou no mesmo dia em que o médico foi agredido, no dia 16 de Maio. O agressor, de 40 anos, residente na freguesia, não gostou que o médico recusasse renovar a baixa médica à esposa e entrou pelo gabinete desferindo murros no clínico. De acordo com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), o médico foi sujeito a uma perícia no Gabinete Médico-Legal e estava a ser concluído um relatório para enviar ao Ministério Público, realçando que está a prestar “todo o apoio possível”.

A Ordem dos Médicos, na altura, mostrou-se indignada com a agressão ao médico da Extensão de Vale de Cavalos. “Espero que o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, se empenhe neste caso e que o tome como exemplo para o futuro”, disse o bastonário, Miguel Guimarães, que considerou necessária a existência de seguranças privados em qualquer unidade de saúde.

Esta não tinha sido a primeira vez que ocorriam problemas nas extensões de saúde do concelho da Chamusca. A unidade do Chouto esteve várias semanas sem funcionar após uma médica que prestava serviço na localidade se ter recusado a trabalhar no local devido a ter sido insultada por alguns utentes. Na altura, conforme O MIRANTE noticiou, a 14 de Fevereiro deste ano, os utentes revoltaram-se e descarregaram na médica porque houve uma falha informática que estava a impedir a realização das consultas.