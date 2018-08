Bombeiros de Almeirim com nova ambulância INEM

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim vão ter uma ambulância de emergência médica do INEM, que vem substituir a anterior que estava ao serviço desde 2009, no âmbito do acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica. De acordo com um processo de renovação do INEM a associação vai assinar um protocolo para a aquisição de uma nova viatura dotada dos mais modernos equipamentos na área da emergência médica.