Ceyceyra Medieval decorre a 22 e 23 de Setembro

Feira Medieval é uma iniciativa do Rancho Folclórico “As Lavadeiras de Asseiceira”.

A localidade de Asseiceira, no concelho de Tomar, vai recuar no tempo entre 22 e 23 de Setembro, com recriações históricas, animações de rua, cortejo, música e danças medievais, tascas e tavernas, artesanato e oficinas, mercadores e ofícios, teatro, espectáculos de fogo, falcoaria e serpentes.

Trata-se da Ceyceyra Medieval, quarta edição da Feira Medieval, numa iniciativa do Rancho Folclórico “As Lavadeiras de Asseiceira” e da Associação Cultural Recreativa e Desportiva local, com o apoio da Junta de Freguesia e do município de Tomar.

Admitindo-se que as origens da povoação sejam mais antigas, a primeira referência ao lugar – a doação de Ceyceyra pelo mestre templário Pedro Alvito a Paio Farpado para que aí edificasse uma albergaria -, data de 1216, tendo o rei D. Afonso III concedido regalias ao lugar em 1253 para que aí se fixassem populações.