Dois feridos graves em despiste na A13 em Alviobeira

O Cortejo Histórico e Etnográfico, que anualmente se realiza durante as Festas de Nossa Senhora do Castelo em Coruche, é uma oportunidade para se recordar usos e costumes de outros tempos no concelho. Este ano, sob o tema “Terra Brava, da Charneca à Lezíria”, o desfile foi mais um momento muito apreciado pelos visitantes, cheio de cor e movimento, que contou com o indispensável empenho de colectividades e de muitos voluntários.