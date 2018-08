Pereiro é Capital das Ruas Enfeitadas até domingo

A aldeia de Pereiro, em Mação, é a Capital das Ruas Enfeitadas até domingo, com ruas e espaços públicos decorados com flores artificiais, num evento que integra também a Romaria da padroeira Nossa Senhora da Saúde.



A novidade deste ano foi instalada no Largo do Arraial, o maior da aldeia, onde foi montada "uma gigante Rosa dos Ventos multicor", com seis metros de altura e 30 metros de largura, com os pontos cardeais com iluminação noturna, com efeito intermitente.



O ponto alto dos festejos assinala-se no domingo, dia 26, com a missa solene e a procissão onde a imagem da Nossa Senhora da Saúde "é transportada por 16 pessoas, percorrendo todas as ruas enfeitadas.



Em maio de 2013, a Associação Desportiva e Cultural do Pereiro obteve a marca registada "Capital das Ruas Enfeitadas", havendo placas com essa sinalização na entrada da aldeia.