UHF e Matias Damásio nas Festas da Glória do Ribatejo

As festas tradicionais da Glória do Ribatejo, concelho de Salvaterra de Magos, são um momento de reunião da população

UHF e Matias Damásio são as principais atracções musicais das tradicionais Festas em Honra de Nossa Senhora da Glória que decorrem na localidade de Glória do Ribatejo até e 27 de Agosto.

Os festejos arrancaram na sexta-feira, 24 de Agost

Este domingo, 26 de Agosto, destaque para a alvorada acompanhada pela Banda Filarmónica de Vale Paraíso; peditório a favor das Festas em Honra de Nossa Senhora da Glória deste ano (08h30); torneio de chinquilho (10h00); concerto com a Banda Filarmónica de Vale Paraíso (14h30); missa solene em honra de Nossa Senhora da Glória (16h00); desfile de fogaças (17h00); procissão em honra de Nossa Senhora da Glória (17h30); Abertura do arraial (21h00); Baile com “Madeira Show” (21h30); concerto com a banda “Xerife” (22h30); fogo-de-artifício (00h00). O cantor angolano Matias Damásio sobe ao palco pelas 00h30.

No último dia das festas, na segunda-feira, 27 de Agosto, realiza-se a final do Torneio de Chinquilho (10h30); concerto com a Banda Filarmónica de Muge (14h30); animação de rua com “A Marchinha do Botequim” (15h30).

As cavalhadas estão marcadas para as 17h30, seguindo-se a cerimónia de entrega da bandeira à Nova Comissão. O baile é animado pelo conjunto musical “Pedro Melão e Catarina” (21h30) seguindo-se o concerto com “Némanus” (23h00) e “UHF” (00h30). O conjunto musical “Pedro Melão e Catarina” regressam para animar o baile, a partir das duas da madrugada.