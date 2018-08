Detido a furtar guardas de segurança da Ponte D. Amélia

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve um homem, de 49 anos, pelo furto de estruturas metálicas da Ponte Rainha D. Amélia, que liga as localidades de Muge (concelho de Salvaterra de Magos) a Valada (concelho do Cartaxo). A detenção ocorreu no domingo, 26 de Agosto. Após denúncia, os militares deslocaram-se ao local tendo apanhado o suspeito a desmontar as guardas de segurança em ferro, que separam a circulação pedonal da circulação rodoviária. A GNR apurou que o indivíduo já tinha carregado uma parte da estrutura num reboque. O homem foi constituído arguido e sujeito à medida de coacção de Termo de Identidade e Residência. As estruturas recuperadas foram entregues à Câmara de Salvaterra de Magos.